Ein Gedenkstein mit 26 Namen. Es sind Namen der Opfern der nationalsozialistischen Gewalt in der Zeit zwischen 1938 und 1945 in Pamhagen. Es sind Namen von unschuldigen Menschen, zumeist Kinder und Jugendliche. Sie wurden gedemütigt, gefoltert und ermordet. Bei einer Gedenkfeier am 10. Oktober gedachte man ihrer.

PAMHAGEN. "Bei den Ermordeten handelt es sich um Opfer jüdischen Glaubens, politische Opfer, Roma und Euthanasieopfer", so die Erkenntnisse der jahrelangen Nachforschungen des Historikers Dr. Herbert Brettl. In der Gemeinde Pamhagen hatte es eine Romasiedlung gegeben, Menschen wurden infolge geistiger oder körperlicher Behinderung ermordet.



Pfarrer und Journalist

Pfarrer Josef Lang war einer, der vor dem aufkeimenden Nationalsozialismus schon früh warnte. Er kam im März 1920 nach Pamhagen und blieb hier bis zu seiner Flucht im März 1938. Der Pfarrer kam, um den Menschen Hoffnung zu geben. In wenigen Jahren hatte er die Kirche in Pamhagen von Grund auf renoviert, Orgel, Glocken und Fenster wurde erneuert. Und das in einer wirtschaftlich unsicheren Zeit. Die Not war so groß, dass sogar 200 junge Menschen ihr Dorf und damit ihre Wurzeln verließen. Ungarn und der junge Fürst Paul Esterhazy kämpften bis zuletzt, dass Pamhagen bei Ungarn verblieb. Im März 1922 bekannte sich die entschlossene Gemeindeführung und die Bevölkerung von Pamhagen vor der anwesenden Internationalen Kommission eindeutig für Österreich. Die Vertreibung aller Deutschsprachigen im Heideboden 1946 bei der Machtergreifung der Kommunisten in Ungarn blieb den Menschen hier erspart.

Naziparolen auf seiner Kirche

Der Frauenkirchner Historiker Franz Wegleitner skizziert Pfarrer Lang als einen "Visionär und Wohltäter", der sich für die Bevölkerung, vor allem für die Armen und Kranken einsetzte. Einem Bettler der barfuss am Weihnachtstag bei ihm im Pfarrhof anklopfte, schenkte er bedingungslos seine neuen Schuhe. "Als politisch, christlich-sozial denkender Mensch hatte er seine Ecken und Kanten", so Wegleitner. Gegen die Propagandahetze der Nazis fand er klare Worte. So auch, als "seine" Kirche in Pamhagen mit Naziparolen "SS Bereit" und Hakenkreuzen beschmiert wurde. 236 Jugendliche im Ort protestierten mutig dagegen. Für Pfarrer Lang war klar, dass er bereit war "für die Sache Christi zu sterben", schrieb er im Pfarrboten, der meistgelesenen Zeitung für den Heideboden der damaligen Zeit, deren Chefredakteur er war. Seine Warnungen wurden von der Bevölkerung gehört, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und wiederholten Morddrohungen musste er schließlich - mit Hilfe des Bäckermeisters Adolf Grath - nach Ungarn flüchten. Pfarrer Lang starb 1964 in Ungarn und ist in Sopron begraben.

"War es sein Glaube, der ihm die Wahrheit einsagte?", stellt man sich die Frage. Roma Pastoral, Dr. Matthias Platzer, Pfarrer von Wolfau und Kemeten meint: "Pfarrer Lang hatte eine prophetische Gabe, gespürt mit dem Herzschlag Gottes."



Erinnern statt Vergessen

"Die Erinnerungs-Initiative Frauenkirchen, die sich für die Errichtung von Gedenkstätten an die Opfer des Nationalsozialismus in der Region einsetzt, möchte mit dem Mahnmal - einem Stein mit Eisenklammern - festhalten, aufzeigen und wachrütteln, damit so eine Tragödie nie wieder geschieht", so Mag. Ludwig Zwickl, ehemaliger organisatorischer Leiter der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Buchtipp zum Thema: "EINFACH WEG" - verschwundene Roma-Siedlungen im Burgenland von Dr. Herbert Brettl und Dr. Gerhard Baumgartner.