"Geh ma Christbaum schaun ",

Zu den Feiertagen hatte Oma Cilli ein besonderes Ritual und wir hielten uns streng daran. "Am Christtag bleiben wir daheim, der Tag gehört der Familie, am Stefanitag gehen wir Christbaum schauen" meinte sie bestimmt. So war es dann, am ersten Feiertag gab es ein köstliches Mittagessen und wir waren froh so vollgestopft mit all den Leckereien nicht hinaus zu müssen, ich hockte dann stundenlang vor dem warmen Ofen und las aus meinem Geschenk "Die Schneemänner", immer und immer wieder bis ich müde wurde und mir die Augen zufielen.

Am Stefanitag mussten wir dann an die frische Luft und wie schon angekündigt "Christbaum schauen". Der erste Weg führte zu den Nachbarn und der festlich geschmückte Baum wurde wortreich bestaunt und die Vanillekipferl in der bereitgestellten Schüssel schmeckten ebenfalls. Dann ging es weiter zu Tanten, Onkeln bis Oma Cilli erstreckt auf die Uhr blickte und heimwärts eilte. Es könnte ja schon jemand vor der Tür stehen und "Christbaum schauen" wollen, also nichts wie nach Hause.

Heute würden so manche staunen wenn wir da so plötzlich "Christbaum schauen" ohne vorherige Anmeldung kämen. Oma Cilli wäre ebenfalls erstaunt und würde sagen "Was ist das denn für eine Welt heute!"