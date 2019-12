Licht aus, was soll denn das? Seht ihr nicht dass es draußen stockfinster ist.

Du zitterst ja meine liebe Schwester. Du bist so enttäuscht, wieso das denn?

Weil die Blumenfreundin uns "fleißige Lieschen" nennt.

Die ist ganz schön durch den Wind, aber pflegen tut sie uns gut, also verzeihen wir ihr. Ich sage dir jetzt wie wir genannt werden, die Irmi hat es geschrieben "Flammende Käthchen". Das glaube ich jetzt nicht, von "flammend" sind wir weit entfernt. Du bist so was pessimistisch. Jetzt schaust du plötzlich so gelb aus, bist du jetzt gelb oder weiß??

Mir ist so schlecht! Deshalb wirst du so gelb, mach die Augen zu da musst du nun durch!!!

Ich will dich jetzt nicht weiter verunsichern, uns nennt man in der Fachsprache "Kalanchoe".

Woher hast du denn das? Liebe Schwester ich bin dir ein wenig an Klugheit voraus hihihi!!