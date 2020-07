Danke der Nachfrage mir geht es gut und dir?

Derzeit mache ich mir Sorgen. Wie du weißt lebe ich seit Jahren in der Hecke vor dem Haus, dort kommen meine Jungen auf die Welt und bis jetzt hatte ich ein ruhiges, angenehmes Leben.

Vor Tagen kommen Männer, laufen mit dem Maßband an der Hecke entlang, schreiben hastig in ein Notizbuch und ich höre etwas von "neuen Zaun und die Hecke muss raus".

Das klingt gar nicht gut, da musst du dir schleunigst einen neuen Platz suchen.

Ich weiß, doch ich liebe den alten und ich sitze so gerne oben auf der Hecke und schaue durchs Fenster ins Haus. Da sehe ich sie an ihrem Schreibtisch sitzen und sie tippt mit den Fingern auf so ein schwarzes Ding und dann schaut sie wieder geradeaus und manchmal lacht sie und ab und zu ärgert sie sich.

Kann das sein dass sie eine Regionautin ist und fast jeden Tag ein paar Zeilen in die "Online Beilage" der Bezirkszeitung schreibt?

Wieso kommst du auf so etwas, du bist aber ein kluger Vogel!

Stimmt und der kluge Vogel meint du sollst schleunigst nach einem neuen Zuhause suchen, denn die machen ernst und ritsch ratsch ist die Hecke weg.