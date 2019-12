aus Neusiedl am See

Ein Kind von heute könnte da schon auf Gedanken kommen die gar nichts mit unserem heutigen Essen zu tun haben. Keine Angst meine Lieben das was heute auf den Teller kommt sind Kartoffeln in einer pikanten Sauce mit Gurkerln und Kapern, würde euch auch schmecken.

"Warum musst du die Kinder erschrecken" fragt jetzt Oma Cilli.

Oma das war eine deiner Lieblingsgerichte nach den Feiertagen. Oft war eine Portion Kartoffelsalat übrig und der hat sich gut für dieses schmackhafte Gericht geeignet.

Ich koche bereits die Kartoffel, weil die sollen sich gut "spalteln" lassen. In der Zwischenzeit habe ich anderes zu tun. Ein kleines Stück gekochtes Rindfleisch gibt es noch, das passt gut dazu.

"Ich weiß schon was du machst, habe derzeit gute Fernsicht" lacht Oma von oben herab.

Da frage ich jetzt nicht nach wenn du sowieso immer alles weißt und siehst!!!!

Schreibe lieber auf wie du die "Eingebrannten Erdäpfel" machst, lacht Oma Cilli.

Zuerst die Erdäpfel in einem Topf mit Wasser bedecken, weich kochen und schälen.

Zwiebel fein hacken und in Öl etc. anschwitzen, mit Mehl und Rind- bzw. Gemüsesuppe eine helle Einbrenn zubereiten.

Nun die geschälten Erdäpfel in Scheiben schneiden und zur Einbrenn dazugeben; mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken.

Nun Gurkerl und Kapern schneiden zu den Erdäpfeln geben, ev. etwas Gurkerlsaft beimengen.