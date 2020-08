Ich packe schon unseren Koffer und morgen geht es los in die St. Martins Therme.

"Weltreise ist das aber keine, da könnt ihr beinahe das Fahrrad nehmen!"

Höre ich da Oma Cilli? Gerade die welche Zeit ihres Lebens am liebsten daheim war.

Das Schöne liegt so nah, warum also in Zeiten wie diesen in die Ferne schweifen.

"Wieso gerade in die St. Martins Lodge" will sie jetzt wissen.

Weil wir versprochen haben uns hier zu treffen. Nun ist es wieder so weit und unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen werden wir sicher schöne Tage hier verbringen.

"Wer ist wir" will sie jetzt wissen.

Oma ich verrate nur so viel, unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit unserer Enkelin Anna, welche wir ein Jahr lang nicht gesehen haben und jetzt muss ich Schluss machen und weiter packen!!!

Oma auf dich ist Verlass der Himmel ist blank geputzt. Ob da nicht ein Gedanke dahinter steckt und du dir gute Fernsicht verschaffst damit dir ja nichts entgeht?????