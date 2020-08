Wie komme ich immer im Zusammenhang mit dir auf "Hotpants und nabelfreie Tops" - grins.

"Weil du anscheinend die Hitze nicht gut verträgst" ist ihr Kommentar.

Genau um die Hundstage im August und um deine Bekleidung in der Küche ist es gegangen.

Nie hast du geklagt über die Hitze auch wenn der Sparherd in der Küche zu glühen begann, der Apfelstrudel musste unbedingt eine schöne Farbe bekommen.

"Ich wäre nie auf die Idee gekommen etwas Kaltes auf den Tisch zu bringen" entrüstet sie sich.

Dann hältst du gar nichts von meiner Idee heute "hitzefrei" zu machen.

Ui je Oma Cilli ist doch ein wenig eingeschnappt und ich sehe schon die erste Gewitterwolke am Himmel. Ich verspreche schnell in meine gut temperierte Küche zu eilen und vielleicht findet sich etwas für die Mikrowelle, weil ich vertrage die Hitze tatsächlich nicht gut liebe Oma!