Oma Cilli hast du schon von Weihnachtsfrieden gehört oder geht es bei euch da oben genauso hektisch zu wie da unten? Ich komm ja schon, lässt du mir vielleicht noch schnell eine Schale Kaffee trinken

"Nimm den großen Suppentopf, du musst Suppengrün putzen und klein schneiden, vergiss nicht eine halbe Zwiebel an der Schnittfläche zu bräunen, lass die Schale dran das macht eine schöne Farbe und klärt die Suppe, Loorbeerblattl und Pfefferkörner brauchst du noch. Das Rindfleisch und die heiß gewaschenen Knochen legst du in das kochende Wasser, dann bleibt das Fleisch saftig. Ich sehe du hast schönes Fleisch gekauft vom Bauern aus dem Nachbardorf. Ich habe es so eilig weil du immer so lange herum trödelst, dann schnell schnell und nachher jammerst du wenn alles nicht so ist wie es sein soll. Also die Suppe muss nach dem Aufkochen mindestens drei Stunden am Siedepunkt köcheln, wenn sich Schaum bildet dann bitte abschöpfen. ganz zum Schluss wenn das Fleisch butterweich ist dann erst salzen. Dann seihst du die Suppe ab, lässt das Fleisch in einem Teil der Suppe und stellst es bis zur Verwendung kühl. Was machst du eigentlich mit der Suppe und dem Fleisch???"

Danke Oma dass du danach fragst!!!! Am Heiligen Abend gibt es ein Fondue dazu brauche ich eine kräftige Suppe. Das mit dem Fondue erkläre ich dir jetzt nicht, das wäre zu aufwendig.

"Ich habe Zeit mein Kind!"

Aber ich nicht Oma. Das gekochte Rindfleisch gibt es dann zu den Feiertagen mit Erdäpfelschmarrn, und Apfel- oder Semmelkren wie du das immer gemacht hast.

"Eine Frage hätte ich noch?!"

Liebe Oma was jetzt? Kochen oder plaudern!!

"Ist schon gut, ich meine ja nur, kennst du das "abschrecken der Suppe". Wenn nicht dann erkläre ich es dir nächste Weihnachten!!!!