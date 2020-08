Oma hast du schon bemerkt? Am Nachmittag bzw. Abend werden die Schatten schon ein wenig länger. Die Sonne beginnt auf die südliche Halbkugel der Erde zu wandern.

"Was du alles siehst?? Ich dachte immer die Erde wandert um die Sonne! Ach was, das ist zu kompliziert, da bekomme ich Kopfschmerzen!"

Wenn das Wetter schön ist dann sitze ich fast jeden Abend da und lasse den Tag ausklingen. Ich bin entschleunigt, wie man es derzeit nennt.

"Das stimmt dich dann melancholisch?"

Ein wenig schon, doch dann kommt mein Schatz und setzt sich neben mich und mir wird ganz warm ums Herz und ich bin dankbar dass er noch bei mir ist.

"Ein Glas Wein hat er in der Hand? Ich denke eher dir wird von dem Wein schwindelig. Schluss mit der Gefühlsdusselei, denk nach was du heute Sonntag kochen wirst!!!"