Nun ist er da der 4. Adventsonntag

aus Neusiedl am See

An diesem Tag werden viele Kinderherzen höher schlagen, noch zweimal schlafen und dann ist es soweit. Was ist das für eine aufregende Zeit, dieses lange Warten hat nun bald ein Ende.

Was ist mit uns älteren Menschen. Ein wenig abgeklärt blicken wir den nächsten Tagen entgegen. Unseren Blick nach vorne gerichtet, denn das Leben hat noch einiges für uns vorbereitet, mal schön dann wieder ein wenig mühsam, doch noch heißt es für uns leben und das lohnt sich allemal.