"Ich seh dich gar nicht und deine Leser vermissen dich" klagt Oma Cilli.

Also das von den Lesern ist sehr schmeichelhaft aber da trägst du ein wenig dick auf liebe Oma!

Die Gartenarbeit hat mich voll im Griff wie du siehst.

"Ich seh nur eine Schubkarre voll Erde und was geschieht damit?"

Jetzt ist die beste Zeit um die Hitzeschäden im Rasen auszubessern.

"Gar so heiß war es aber gar nicht."

Oma Cilli ihr da oben habt paradiesische Temperaturen.

"Wieso glaubst du das? "

Weil keiner von dort zurück auf Erden kommt, also muss es angenehm sein.

"Lass dich überraschen!"

Halt nicht so schnell ich habe noch einiges hier zu tun!!!!!!!