"Du meine Güte ihr Burgenländer! Jetzt habts ihn auch. Wenn die Lage nicht so ernst wäre müsste ich jetzt lachen, den habts ihr euch aus Amerika geholt. Ja gehts no? Nicht einmal ein Burgenländer soll das gewesen sein, ich bin enttäuscht!!! "

Oma du als Burgenländerin müsstest das doch wissen, wir Burgenländeer sind gegen so vieles geeicht, uns bringt auch das net um oder?

"Passt nur gut auf euch auf, ich bleib jetzt lieber da oben und schau mir das aus der Ferne an."