"Schau ich nicht paradiesisch aus, so rot glänzend meine pralle Haut und außerdem bin ich bio!!"

Aber wir sehen nur dich, wo sind die anderen. Du drängst dich vor, willst die erste sein.

"Die anderen sind noch grün, verstecken sind im dichten Laub".

Da müssen wir ein wenig mit der Gartenschere nachhelfen damit die warmen Sonnenstrahlen auch all deine Geschwister erreichen und sie ebenso hold erröten.

Aber du weißt schon dass du heute noch verkostet wirst? So ein frühreifes Früchtchen lassen wir uns nicht entgehen!!!