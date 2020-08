“Warst du gestern zu lange an der Sonne?“

Oma Cilli ist besorgt 😢😢

Ach Oma alles und alle sind so ernst.

“Deshalb musst du hier Blödsinn machen?“

Ein wenig liebe Oma!

“Photoshooting, was ist das für ein Unsinn und das noch mit einer Paradeiser!!“