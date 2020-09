Die Kühlschranktüre halb offen, die Gemüselade ebenfalls! Das Kaffeehäferl nicht einmal leer getrunken und schon tut sich in meiner Küche Ungeheuerliches. Jetzt dürft ihr raten wer sich da wieder herumtreibt und was hat es ihr heute so angetan? Ein Kohlkopf schon nicht mehr der Frischeste, was soll ich bloß machen, Oma Cilli entdeckt alles!!!

Ja ja den wollte ich schon längst verkochen, ich weiß die Vitamine sind futsch je länger er da herum liegt. Noch heute mache ich mich an die Arbeit liebe Oma, aber lass mich noch ein wenig munter werden. Wenn du so weiter machst bekommst du Hausverbot und ein Beschwerdebrief ergeht an Petrus!!!

Keine Rückmeldung, diese Drohung scheint nicht zu fruchten, sie weiß ganz genau dass sie da oben unabkömmlich ist.