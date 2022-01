Erste Erkenntnis: "Um Südafrikas Weinvielfalt zu entdecken, braucht man sich keine vierzehn Stunden lang von Wien nach Cape Town in einen Flieger setzen". Denn, beim Weinstammtisch in der Weinbar "Zum echten Leben" gab es diesmal das Weinland Südafrika glasweise zu entdecken.

NEUSIEDL AM SEE. Unter den Teilnehmern begrüßte Hausherr Franz Kast diesmal den gebürtigen Südafrikaner und diplomierten Sommelier Bradley Knowles, der mit seinen interessanten Ausführungen die Verkostung begleitete.

Der diplomierte Sommelier Bradley Knowles

Bradley, verließ 2001 seine Heimat in Richtung London und kam über Deutschland nach Österreich um sich hierzulande unter anderem als Wifi-Referent um dem Sommelier-Nachwuchs zu kümmern.

Mandelas größte Fans

Er teilt die Meinung, dass der große Nelson Mandela noch immer als "Vater des Südafrikanischen Weines" gilt. Nach dessen Freilassung und in dessen Präsidentschaft setzte er viele sichtbare Zeichen der Versöhnung. Davor war das Weinland Südafrika verpönt. Nach Mandelas Angelobung ist die Beliebtheit südafrikanischen Weines quasi "durch die Decke geschossen" und war wieder gefragt. Selbst Mandela war einem Glas Wein nicht abgeneigt. Die weißen Winzer wurden seine größten Fans".

300.000 Beschäftigte im Weinverkauf

In Südafrika werden rund 65% Weißweine angebaut, die besten Weinberge Südafrikas liegen in der eindrucksvollen Landschaft am Kap. Gekeltert werden die Weine von 2.700 Weinbauern. Die Größe der Weingüter liegt zwischen 300 und 400 ha. Im Weinverkauf sind ca. 300.000 Menschen beschäftigt. Die Sorten-Vielfalt reicht von Weißweinen wie Sauvignon Blanc über Chardonnay bis zu Rotweinen wie Pinot Noir, Syrah bis zum Pinotage*.

Tutu's Regenbogennation

Der Wein ist so vielfältig wie Südafrikas Landschaft und die Menschen. Erzbischof Desmond Tutu nannte sie als erster die "Regenbogennation" als bunten Mix der Kulturen mit 55 Millionen Menschen.

Eine Frage: "Welchen Wein, Bradley, also Schaumwein, Weiß- oder Rotwein bevorzugen Sie?", beantwortete er nicht auf den Mund gefallen: "Ja, genau den nehme ich!"

Zur allgemeinen Stärkung reichte das "Zum echten Leben-Team" Südafrikanischen Eintopf im Brotteig, bestehend aus Lamm, Rind, Zwiebel, Kraut, Bohnen und Mais.

Südafrika-Eintopf

Zweite Erkenntnis: "Auf den Geschmack gekommen, sollte man sich vielleicht doch auf Entdeckungstour nach Südafrika machen, um Weinorte wie Stellenbosch, Wellington oder Paarl kennenzulernen. Vierzehn Flugstunden sind ja auch keine Ewigkeit?"

*Pinotage wurde im Jahr 1925 von einem Professor der Universität von Stellenboch durch Kreuzung der beiden Rebsorten Pinot Noir und Hermitage "geboren".