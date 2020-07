Einige Zeit ging es ganz gut, wir dachten irgendwann ist der Virus verschwunden und unser Leben verläuft wie vorher. Dann können wir wieder zu den Kindern reisen oder sie kommen zu uns. Die unbeschwerten Tage mit der Familie in Holland, die Reise unserer Enkelin Anna nach Indien, ein geplanter Urlaub bei unserer Tochter Sonja am Attersee, unser Lebensabend sollte eine schöne Zeit werden voll Freude und Harmonie.

Dann kam der Paukenschlag, unser Leben begann sich von einem Tag auf den anderen nur mehr um eines zu kreisen, wo dürfen wir noch hin, wie funktioniert der Alltag, wer besorgt uns das Notwendigste, für alte Menschen gar nicht einfach.

Diese Phase des "neuen" Lebens haben wir ganz gut geschafft, wir begannen wie so viele andere unser Heim zu verschönern, essen und trinken hatte wieder Stellenwert und so einiges andere.

Doch was ist mit unserer Seele geschehen, die Sehnsucht nach Kindern, Enkelkindern, Freunden haben wir einfach verdrängt. Nun ist sie ganz stark da und mit Sorge hören oder lesen wir in den Nachrichten es ist noch nichts vorbei, im Gegenteil es gibt wieder größere Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen. Obwohl alles so schön zu sein scheint, im Garten blühen die Blumen, das Haus hat einen neuen Anstrich, viele neue Bücher liegen zum lesen auf dem Tisch, die Tage sind warm und voller Sonnenschein, doch wir finden keinen erholsamen Schlaf, die Seele schmerzt so sehr.