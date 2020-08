Vor 10 Jahren wurde der allererste Slow Food Earth Market Österreichs in Parndorf eröffnet. Am Samstag, 22. August 2020, findet von 9-14 Uhr deshalb der Geburtstagsmarkt in Parndorf statt.

PARNDORF. Der erste Markt der Erde Parndorf wurde Ende August 2010 im Parndorfer Ortszentrum als Österreichs erster Vielfaltsmarkt nach dem Vorbild der "Earth Markets" der internationalen Slow Food Stiftung für Biodiversität eröffnet. Rund zehn regionale Produzenten waren damals dabei – bis heute ist der Mark weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. "Bereits nach einem halben Jahr war die Nachfrage so groß und damit klar, dass ein Markttag pro Monat nicht ausreicht. Darum findet der Markt der erde seit 2011 ganzjährig immer am 1. Samstag im Monat und in den Monaten April bis Oktober zusätzlich auch am dritten Samstag im Monat statt", erinnert sich Marktinitiatorin Monika Liehl.

Programm am Geburtstagsmarkt

Das Geburtstagsmenü bereitet heuer Slow Koch Christian Mezera zu. Dazu werden passende Weine serviert. Die Tamburizza Parndorf wird ein musikalisches Geburtstagsständchen präsentieren und natürlich wird es auch die schon traditionelle Geburtstagsschnecke aus typisch burgenländischen Mehlspeisen geben. Beim Geburtstagsgewinnspiel "Mit allen Sinnen zu den Wurzeln des Geschmacks" haben alle Besucher die Chance auf geschmackvolle Preise. Kinder können sich auch über Pony-Reiten freuen sowie Ziegen füttern und streicheln.

Regionalität

Seit 10 Jahren ist beim Markt der Erde ein breites Spektrum hochwertiger Naturprodukte aus der Region sowie Weinverkostungen, Schaukochen und kulturelle Genüsse zu saisonalen Schwerpunktthemen. Bis zu 25 kleinbäuerliche Aussteller aus der Region bieten an jedem Markttag ihre Naturprodukte an, die nach traditionellen Methoden und unter Einhaltung der Kriterien der Slow Food Stiftung für Biodiversität in der Region hergestellt werden. "Unser Ziel ist es, die Qualität des Marktes der Erde Parndorf hoch zu halten, eine Plattform zur Vernetzung von Konsumenten, Produzenten und Köchen zu sein – ein Beitrag zur nachhaltigen, regionalen Lebensmittelversorgung, ein Ort wo man gleichgesinnte treffen und die kulinarische Vielfalt unserer Region entdecken und genießen kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger!", sagt Monika Liehl.