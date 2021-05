13 Prüfungskandidaten aus den 4. Jahrgängen der Wirtschaftsklassen vom Pannoneum stellten sich der Zertifikatsprüfung zum Jungbarkeeper.

NEUSIEDL. So wie die Gastronomie öffnete die "LehrBAR" des Pannoneum am Mittwoch, 19.Mai – zwar nicht für Gäste, aber für 13 engagierte Schüler.

Auch das Fachwissen und eine sensorische Prüfung – Erkennen und Charakterisieren von Aussehen und Geruch verschiedener Spirituosen – stand am Programm

Vielschichtige Prüfung

Der erste Teil der Prüfung bestand aus der Erstellung einer eigenen Barkarte, einer Prüfung über das Fachwissen sowie einer sensorischen Prüfung, in der die Kandidaten drei Spirituosen anhand ihres Aussehens und Geruchs erkennen und charakterisieren mussten.

Im praktischen und mündlichen Prüfungsteil mussten die Schüler einen von 32 Standard-Drinks fachgerecht zubereiten und Fragen der Prüfungskommission in einem Gästegespräch beantworten. Außerdem stand die Zubereitung und Präsentation einer alkoholfreien Eigenkreation am Programm.

Eine alkoholfreie Eigenkreation war Teil der Prüfung

Die Fachvorständin Wirtschaft vom Pannoneum, Edith Bors, gratuliert im Namen der Schule den frisch gebackenen Jungbarkeepern, welche nun befähigt sind, ihr Können und Wissen in diversen Bars umzusetzen.