Insgesamt 17 Fahrraddiebstähle im Bezirk Neusiedl am See konnten geklärt werden.



NEUSIEDL AM SEE. Nach der Festnahme eines 31-jährigen Slowaken in Neusiedl am See im Oktober 2019 konnten nun, nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See, insgesamt 17 Straftaten nachgewiesen werden.

Diebstähle bei Schulen & Bahnhöfen

Gemeinsam mit seinem 51-jährigen Freund, nach dem derzeit noch gefahndet wird, suchten sie immer wieder im Bereich von Schulen und Bahnhöfen nach geeigneten Fahrrädern. Diebstähle an den Bahnhöfen, Schulen und Parkplätzen in Neusiedl am See, Weiden am See, Gols, Gattendorf und Bruckneudorf konnten zugeordnet werden. Durch Aufzwicken mit einem Bolzenschneider oder Aufschneiden mit einer Akkuflex gelangten sie an die Räder. Diese wurden in die Slowakei verbracht und dort gewinnbringend verkauft.

Ermittlungen gehen weiter

Bei der Auswertung des sichergestellten Mobiltelefons konnten noch weitere Fotos von vermutlich gestohlenen Fahrrädern gesichert werden. Diese können jedoch derzeit keiner Straftat in Österreich zugeordnet werden. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Beschuldigten vermutlich weit mehr als die gegenständlich geklärten Taten begingen.