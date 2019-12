aus Neusiedl am See

Nati's Boxenstop und die Bezirksblätter Neusiedl am See haben beim Benefizpunsch 1.733 Euro fürs Tierheim Parndorf gesammelt.

PARNDORF. Das Geld war von Besuchern des Benefizpunschs, der Firma Mawe aus Gols, DM-Bau aus Frauenkirchen, dem Weingut Wenzl-Kast aus Gols, Hermann Sattler, Manuel Muth und seine Mutter Sonja und Walter Mürner zusammen gekommen.

Geld übergeben

Kurz vor Weihnachten wurde das Geld und viele Sachspenden von Susanne Katzberger von den Bezirksblättern Neusiedl am See, Nati und Kurt Pitzl und Susanna und Matthias Doser an Dr. Herka direkt im Tierheim übergeben. Dr. Claudia Herka führte dann auch kurz durchs Tierheim. Sie leistet vieles, zieht zum Beispiel zwischen 800 und 1000 Wildtiere im Jahr auf, die sie dann auch wieder in die Freiheit entlässt. Derzeit gibt es einen Höchststand an Tieren im Tierheim.

