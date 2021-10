Die „Mobile Kinderkrankenpflege Burgenland“ (MOKI) feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestandsjubiläum.

NEUSIEDL. Der gemeinnützige Verein, bestehend aus diplomierten Pflegefachkräften mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung im Kinder- und Jugendbereich, ist beratend, pflegend und begleitend mobil für Kinder, deren Familien und Bezugspersonen im Einsatz.

Breites Leistungsangebot

Betreut werden Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Organisationen und Gemeinden. Das Leistungsspektrum von MOKI Burgenland reicht von Unterstützungsangeboten von Eltern von Frühchen, über präventive Gesundheitspflege bzw. frühe Hilfe in Zeiten von Schwangerschaft, Geburt, Veränderungen in der Partnerschaft, der erste Eltern – Kind – Beziehung oder einer Familien-Erweiterung bis hin zu Betreuung von Familien mit Kindern, die an chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder schweren, lebenslimitierenden Erkrankungen leiden. Doch auch psychosoziale Elternberatung, etwa für minderjährige Eltern zählen zu den Aufgaben der MOKI-Mitarbeiter. Der MOKI Familienzirkel bietet Jungeltern eine Möglichkeit zum Austausch, sowohl gegenseitig als auch mit Pflegekräften. Das Kinderpalliativteam von MOKI Burgenland unterstützt schwer kranke Kinder und ihre Angehörige bzw. Eltern nach einer Fehl- oder Totgeburt.

Soziallandesrat Leonhard Schneemann dazu: „Vordergründiges Ziel ist es, die stationäre Betreuung möglichst kurz zu halten und diese – speziell für Kinder – verstärkt im familiären Umfeld zu ermöglichen. Deshalb wollen wir diese mobile Betreuung auf Basis des Sozialbudgets des Landes noch weiter ausbauen, denn sowohl die finanziellen, als auch die sozialen Vorteile sprechen hier für sich.“

Gemeinnütziger Verein

Trotz dieser massiven Unterstützung durch den Kooperationspartner Land Burgenland ist MOKI als gemeinnütziger Verein aber auch auf Sponsoren und Spenden angewiesen. In diesem Sinne wurde der Verein deshalb im Vorjahr aktiv und drehte einen Spot. Prominente Persönlichkeiten, wie Winzer Leo Hillinger, Kulturmanager Daniel Serafin, Kickboxerin Nicole Trimmel, Sängerin Tina Well und Extremsportler Martin Trimmel machen dabei als Botschafter auf das Tun, auf die optimale Betreuung der „Mobile Kinderkrankenpflege Burgenland“ (MOKI) aufmerksam. Nähere Informationen und Details zu den einzelnen Angeboten sind via Internet unter www.bgld.moki.at in Erfahrung zu bringen.