Seit 2019 bietet das Rote Kreuz in Gattendorf ein umfangreiches Pflege- und Betreuungsangebot bestehend aus Seniorentageszentrum, mobiler Hauskrankenpflege und „Betreutem Wohnen Plus“ an.

GATTENDORF. Seit Beginn ist das Seniorentageszentrum gut besucht – die Tagesgäste nutzen dieses wichtige Angebot um in einem liebevollen Rahmen sich geistig und körperlich fit zu halten, mit gleichaltrigen zu plaudern und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten und mit Kaffee, Kuchen sowie Mittagessen verpflegt zu werden. Ein Abholservice ermöglich auch nicht-mobilen Besucherinnen und Besuchern die einfache Teilnahme.

Feier zur Erweiterung des Angebots

Am 7. April startete – wie angekündigt – neben Dienstag mit Donnerstag ein zweiter Öffnungstag des Seniorentageszentrums Gattendorf. Das wurde mit einem Frühstück, alkoholfreiem Sekt, ausgelassener Stimmung und einem Mittagessen gefeiert. Die Leiterin des in Gattendorf ansässigen Hauskrankenpflege-Stützpunktes, DGKP Bettina Hornek-Braunschmidt (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin) ist erfreut, den seit Beginn geplanten zweiten Öffnungstag jetzt umsetzen zu können und dankt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren engagierten Einsatz sowie den Gästen für ihre Treue.

Anna Bartolich trifft im Seniorentageszentrum ihre langjährigen Freundinnen.

„Ich bin nach vielen Jahren wieder nach Gattendorf zurückgekommen. Hier im Seniorentageszentrum gefällt es mir sehr gut. Ich kann die Zeit mit 2 Jugendfreundinnen, die ich seit über 60 Jahren kenne, verbringen“, sagt Anna Bartolich.

"Nichts besseres passieren können"

Aktuell werden in zwei Wohnungen des „Betreuten Wohnen Plus“ drei Bewohnerinnen und Bewohner, die auch treue Gäste des Seniorentageszentrums sind, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes betreut. Fachliche Pflege und Betreuung zuhause wird vom Stützpunkt in Gattendorf aus seit 2019 angeboten.

„Ich bin mit meinem Mann seit 65 Jahren verheiratet. Wir wohnen seit 2019 im 'Betreutem Wohnen Plus' in Gattendorf und besuchen gerne das Seniorentageszentrum. Uns hätte nichts besseres passieren können!“, meint Fritzi Posch.

