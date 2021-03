Newsletter abonnieren und einen brandneuen 55 Zoll 4K UHD Fernseher gewinnen!Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner näheren Umgebung los ist sowie über Gewinnspiele und die Plattform meinbezirk.at erhalten? Dann melde dich jetzt gleich unter meinbezirk.at/newsletter für den Newsletter aus deinem Bezirk an und du hast die Chance auf einen riesigen LED-TV! Anmelden und gewinnen!Unter allen zum Stichtag 12.04.2021, 23:59 Uhr, aufrechten Newsletter-Abonnenten verlosen wir den LED-TV...