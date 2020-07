Gleich zweimal rückte heute die Feuerwehr am Neusiedler See aus. Zuerst zu einer Bootsbergung und dann zu einem Bootsbrand.

NEUSIEDL AM SEE/ WEIDEN AM SEE. Die Erstalarmierung lautete "Bootsbergung eines gekenterten Bootes vor Neusiedl am See". "Da das gekenterte Boot nach unserem Ausrücken keine Hilfe mehr benötigte, wurden wir von der LSZ Landessicherheitszentrale Burgenland per Funk sofort zu einem "Bootsbrand nach Blitzeinschlag auf Höhe Bauminsel" umgeleitet", so die FF Neusiedl am See. Gemeinsam mit der Feuerwehr Weiden am See und der Stadtfeuerwehr Purbach machte man sich auf den Weg.

Gemeinsamer Einsatz



Die Bootsbesatzung des Brandbootes konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung durch die Neusiedler und Weidener Feuerwehr unter Atemschutz wurde das Bootswrack unter Begleitung der FF Purbach in den Hafen Weiden am See geschleppt.