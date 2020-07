aus Neusiedl am See

In der Vorwoche wurde eine Verbindungsstraße zwischen Deutsch Jahrndorf und dem ungarischen Rajka eröffnet.

DEUTSCH JAHRNDORF. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Burgenland und Ungarn ist historisch gewachsen, über die Jahrzehnte ist hier eine lebenswerte funktionale Region entstanden. Nun ist ein weiteres grenzübergreifendes Projekt abgeschlossen und wurde feierlich eröffnet. Neben Landesrat Christian Illedits reiste der ungarische Agrarminister Dr. István Nagy in Begleitung des stv. Generaldirektors Zoltán Nyul an. Auch die beiden Bürgermeister Vince Kiss (Rajka) und Gerhard Bachmann (Bürgermeister Deutsch-Jahrndorf) waren anwesend. Der frühere, etwa fünf Meter breite Feldweg zwischen Rajka und Deutsch Jahrndorf wurde im Rahmen des EU Förderprogrammes „Interreg“ ausgebaut. „Das Projekt ist für die umliegenden Gemeinden und die gesamte Region wichtig. Straßen stärken nicht nur den zwischenmenschlichen Zusammenhalt, sondern sind auch Wirtschaftsadern, deren Vorteile auch kommende Generationen noch nutzen werden“, so Landesrat Christian Illedits. 3,8 Millionen Euro wurden investiert, 850.000 Euro davon auf österreichischer Seite. 15% der Gelder kommen aus Landesmitteln, 85% hat die EU übernommen.

Stück mehr zusammengewachsen

Bisher musste die Bevölkerung auf umliegende Grenzübergänge wie im etwa acht Kilometer entfernten Nickelsdorf ausweichen. Die früher von Kaiserin Maria Theresia als Postkutschenweg genutzte Strecke war bis 1989 durch den Eisernen Vorhang blockiert. Christian Illedits: „Die Region, die eine gemeinsame war, soll wieder ein Stück weiter zusammenwachsen. Gerade in der Corona-Krise haben wir gesehen, wie wichtig der Austausch mit unseren ungarischen Partnern ist. Ich denke dabei an die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler, die auf beiden Seiten der Grenze einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft beitragen.“ Der Ausbau der Straße bringt nun konkrete Erleichterungen für die angrenzenden Gemeinden.

Projekte

„Gerade werden auf EU-Ebene Weichen für die neue Förderperiode gestellt. Auch in Zukunft muss der Bereich ‚Europäische Territoriale Zusammenarbeit‘ (ETZ) mit einem großen Finanzvolumen ausgestattet sein, damit weitere wichtige Projekte in vielen Bereichen umgesetzt werden können“, so Illedits weiter. Neben dem Ausbau der Straßen werden im Rahmen des grenzüberschreitenden „Interreg“-Programmes mit Ungarn auch nachhaltige Mobilitätsprojekte im Bereich Bahn – und Radverkehr vorangetrieben.