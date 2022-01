Die Feuerwehr Neusiedl am See wurde um 17:18 zu einem B2 Brandeinsatz alarmiert. Der Container stand auf der Wiener Straße hinter Fa. Weintritt. Die Polizei war bereits vor Ort.



NEUSIEDL AM SEE. Aus unbekannter Ursache begann eine Containermulde am Gelände der Fa. Weintritt zu brennen. Der Brand konnte unter schwerem Atemschutz mittels Schnellangriffshaspel und Schaummittel des Rüstlöschfahrzeuges rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Container musste geflutet werden

Im Einsatz standen 17 Mitglieder und 4 Fahrzeuge unserer Feuerwehr. Da die Hitze im Inneren des angefüllten Containers noch immer recht hoch war, wurde der Container mit Wasser des ebenfalls ausgerückten Tanklöschfahrzeuges geflutet. Nach erneuter Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte Entwarnung gegeben werden und wir konnten wieder Einrücken und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.