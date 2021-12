Weiden zeigt sehr gute Bonität – klimaaktiv mobil-Partner aus Pama – Umbau Bahnhof Gols – 11 Jahre Markt der Erde – Kein Baden am Zicksee – Scheiblhofer ist Winzer des Jahres

Weiden steht finanziell gut da

WEIDEN. Noch im Vorjahr lag Weiden auf dem 126. Platz und konnte sich heuer um 83 Plätze verbessern.

Weiden am See auf Platz 2 im Burgenland

E-Autos zur CO2-Reduktion

PAMA. Die Gerald Szegner GmbH aus Pama ist eine der 107 neuen klimaaktiv mobil Projektpartner.

Gerald Szegner ist klimaaktiver mobiler Partner

Täglich im Halbstundentakt

GOLS. Durch ein zweites Fahrgleis können die Züge auf der eingleisigen NSB-Strecke (Neusiedl - Pamhagen) in Gols in Zukunft aneinander vorbeifahren.

Ab 2022 ganztägiger Halbstundentakt auf Neusiedler Seebahn-Strecke

Regionale Produzenten

PARNDORF. Den 11. Geburtstag beging der Markt der Erde in Parndorf mit einem großen Fest.

Markt der Erde feiert 11. Geburtstag

Musik am See

PODERSDORF. Im Zuge der sogenannten „Walking Concerts“ spielten die aus Mattersburg und Umgebung stammenden Musiker der Band Garish live am Neusiedler See in Podersdorf.

Silent Bootkonzert von Garish in Podersdorf

Zu wenig Wasser

ST. ANDRÄ. Aufgrund des geringen Wasserstandes, der Hitze und des Kots der im Zicksee lebenden Tiere hatten sich Streptokokken gebildet. Aus diesem Grund hatte die Gemeinde den Badebetrieb im heurigen Sommer eingestellt.

Tiefstand: Keine Badesaison am Zicksee

Winzer des Jahres aus Andau

ANDAU. Als "großen Vordenker und Vormacher des österreichischen Weinbaus" beschreibt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam den ausgezeichneten Erich Scheiblhofer.

Erich Scheiblhofer aus Andau ist "Winzer des Jahres 2021"