Wettskandal in der Regionalliga Ost – Nahversorger für Neudorf und Potzneusiedl – PV auf Neusiedls Gemeindedächern – Neuer Bürgermeister für Wallern – Kreative Köpfe des – Bezirks Zertifikate für Ehrenamt – Gewinner der Impflotterie

Absprachen bei Pflichtspielen

NEUSIEDL. Gerüchten zu Folge soll der SC Neusiedl am See 1919 (NSC) bei mehreren Pflichtspielen in Manipulationen verwickelt sein.

Erstes Geständnis von SC Neusiedl-Torhüter

"Das ist schlichtweg ein Wahnsinn."

Nahversorgung im Ort

NEUDORF/POTZNEUSIEDL. Im Dezember eröffnete in Potzneusiedl die "KastlGreisslerei" und in Neudorf ein Lebensmittel-Container.

"KastlGreisslerei" eröffnet!

Nahversorger kommt

Photovoltaik-Pläne

Der Gemeinderat von Neusiedl beschloss einstimmig die Installation von PV-Anlagen auf Dächern von gemeindeeigenen Gebäuden.

Gemeinderat beschließt Photovoltaik-Anlagen auf Gemeindedächern

Oroszlan folgt Huber

WALLERN. Nach über 25 Jahren legte Helmut Huber sein Bürgermeisteramt in Wallern nieder, ihm folgt Ernst Oroszlan.

Ernst Oroszlan ist neuer Bürgermeister

Kunst aus dem Bezirk

BEZIRK. Herbert Brettl aus Halbturn, Clara Heinrich aus Gols und Christina Lag-Schröckenstein aus Winden wurden mit einem Kulturpreis des Landes ausgezeichnet. Die Tiergeschichte im Dialekt „Adebar erzöd vo 100 Jahr“ der Apetlonerin Verena Kögl überzeugte das Publikum des ORF-Literaturwettbewerbs "Textfunken".

"Etwas Lustiges würde doch sicher besser passen"

Herbert Brettl - der Geschichtslehrer des Landes im Interview

Die Windener Künstlerin Christina Lag-Schröckenstein im Gespräch

Clara Heinrich aus Gols gewann mit "Pusztagold"

#ehrenwert



PARNDORF. Die Feuerwehr Parndorf erhielt im Dezember die ersten Zertifikate der Ehrenamtsoffensive des Landes verliehen.

Erste Zertifikate in Parndorf vergeben

Auto für Windener

WINDEN. Michael Müller aus Winden bekam im Autohaus Denzel in Eisenstadt Schlüssel und Typenschein für einen Hyundai Ionic 5 überreicht.

Autos wurden an die Gewinner übergeben