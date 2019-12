aus Neusiedl am See

Ein "Nein" zum Denkmalschutz

Der Gemeinderat in Neusiedl am See sprach sich gegen den Denkmalschutz fürs Hallenbad aus. Trotzdem wurde es geschützt. Jetzt wartet man auf den Gerichtsbescheid.

5100 Teilnehmer

Einen neuen Teilnehmerrekord gab es bei 24-Stunden Burgenland Extrem.

Villa Mia insolvent

Die sozialpädagogische Kinderbetreuungseinrichtung in Gols war zahlungsunfähig. Mittlerweile ist sie geschlossen.

