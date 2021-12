Donauwasser für den Neusiedler See – Nova Rock erneut abgesagt – Online-Autofrühling – Meterhohes Osterei in Gols – Nickelsdorfer Ortstafel-Dieb

Task Force Neusiedler See



NEUSIEDLER SEE. Bewässerungskanal auf ungarischer Seite soll über den Seewinkel das Grundwasser und in weiterer Folge den Neusiedler See mit Donau-Wasser speisen.

Donau-Wasser soll Neusiedler See und Seewinkel speisen

Nova Rock erst wieder 2022

NICKELSDORF. Bis März ausstehende Mitteilungen der Bundesregierung über Großveranstaltungen machten Planung des Musikfestivals unmöglich.

2021 kein Festival auf den Pannonia Fields II

autoamsee.com

NEUSIEDL/WEIDEN. Neusiedler und Weidener Autohäuser luden am 19. März zum Online Autofrühling “live vom See” ein.

Neusiedler und Weidener Autohäuser präsentieren Modelle virtuell

1,90 m hoch und 1 m breit

GOLS. Die in Gols lebende austro-polnische Künstlerin Lucja Radwan schuf ein unübersehbares Osterei.

Das größte Osterei steht in Gols

Dreister Dieb

NICKELSDORF. Bei einer der Ortseinfahrten entwendeten Unbekannte im Frühling eine Ortstafel der Gemeinde Nickelsdorf.

Ortstafel von Nickelsdorf gestohlen