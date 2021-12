Gastro-Öffnung am 19. Mai – Neuer Volleyballverein in Podersdorf – Indische Covid-19-Mutation in Nickelsdorf – Jahresausstellung Schloss Halbturn eröffnet – Ö3ver aus Neusiedl am See – PODOplay startet durch

Neustart der Gastronomie

BEZIRK. Viele sehnten der Gastro-Öffnung nach dem harten Lockdown im Frühling entgegen, wir trafen einige Wirte kurz vor dem Neustart in die Sommersaison.

Gibt es ihn noch: unseren Lieblingswirt?

Beachvolley Podersdorf

PODERSDORF. Seine Leidenschaft führte den 16-jährigen Nicolas Pfeffer zur Gründung eines eigenen Volleyball-Vereins.

16-jähriger Nicolas Pfeffer gründet Verein

Covid-19-Mutation in Nickelsdorf

NICKELSDORF. Im Mai gab es in Nickelsdorf drei Personen, die positiv auf die indische CoV-Mutation getestet wurden.

Drei Fälle in Nickelsdorf bestätigt

"Bei Genießern zu Gast"

HALBTURN. Die heurige Jahresausstellung auf Schloss Halbturn setzte den Fokus auf den Wandel der Tisch- und Tafelkultur im Laufe der Jahrhunderte.

"Burgenland ist für diese Ausstellung geradezu prädestiniert"

Held des Alltags

NEUSIEDL. Aus persönlichen Erfahrungen kam Hubertus Kimmel aus Neusiedl zum Ehrenamt und wurde damit zum Ö3ver des Jahres.

„Ö3ver des Jahres“ kommt aus Neusiedl

Familien-Erlebniswelt

PODERSDORF. Seit Mai begeistert PODOplay am Podersdorfer Strandbad auf 18.000m² Jung und Alt.

Ganzjährig Spiel und Spaß für alle im Podersdorfer Strandbad