Neuer Geschäftsführer bei Neusiedler See Tourismus – Braumeister-Treff in Gols – Frauenkirchen und Gattendorf haben neue Bürgermeister – Zwist um Neusiedler See – 50 Jahre Biologische Station

Neuer Tourismus-Chef

NEUSIEDL. Patrik Hierner kümmert sich um Tourismusagenden in der Neusiedler See-Region.

Patrik Hierner übernimmt Geschäftsführung

Austausch rund ums Bier

GOLS. Als erste Brauerei im Burgenland richtete die Privatbrauerei Gols (Golser Bier) die Vollversammlung des Brauerei-Verbands aus.

Gastgeber der Braurerei-Verbands-Vollversammlung

Amtswechsel

FRAUENKIRCHEN/GATTENDORF. In Frauenkirchen und in Gattendorf gaben die Altbürgermeister ihre Ämter an die jüngere Generation weiter.

Schmid: "Ich habe mir einen Stundenplan zurechtgelegt."

Thomas Ranits ist neuer Bürgermeister

Partei-Spielchen

NEUSIEDLER SEE. Zuschlag für Errichtung des umstrittenen Donau-Zuflusses zum Neusiedler See auf ungarischer Seite soll an Orbán-Gönner gegangen sein.

Orbán-Vertrauter soll Zuschlag für See-Zufluss erhalten haben

Jubiläumsfeier

ILLMITZ. Seit 1971 befindet sich die Biologische Station als wichtige Untersuchungs- und Forschungsinstitution am Standort Illmitz.

Doskozil: „Die Biologische Station ist und bleibt eine unverzichtbare Institution im Bereich des Natur- und Umweltschutzes.“