See und Kulturangebot 2021 war gut besucht – Schulbeginn 2021 – X Cross Run in Podersdorf – Weingut und Alpakahof Pinetz – Milletich ist ÖFB-Präsident – Ausgrabungen in Podersdorf – Jiu-Europameisterin aus Wallern

Gute Sommer 2021

ILLMITZ/HALBTURN. Die Sommersaison 2021 am Neusiedler See war für Tourismus und Kulturbetriebe sehr zufriedenstellend.

Illmitz und Halbturn freuten sich über viele Gäste

Schule in Corona-Zeiten

BEZIRK. Desinfektionsspender, regelmäßige Tests, aber zumindest ein Schulstart mit Präsenz-Unterricht.

Ein Rundblick im Bezirk Neusiedl

Lauf im und am See

PODERSDORF. Beim 5. X Cross Lake testeten mutige Sportler in Podersdorf am See auf 16 tückischen Hindernissen ihr Können aus.

X Cross Lake in Podersdorf am See

Wein- trifft Tierliebe

FRAUENKIRCHEN. Manuel Pinetz und seine Freundin Kathrin Slamanig eröffneten im September ein Alpaka-Erlebnis im Seewinkel.

Weingut und Alpakahof Pinetz

ÖFB-Präsident aus Parndorf

PARNDORF. Der Parndorfer Unternehmer Gerhard Milletich übernahm im Herbst die Präsidentschaft des Fußballbunds.

Milletich folgt Windtner als ÖFB-Präsident

Zeugen der Geschichte

PODERSDORF. Im Raum um Podersdorf wurden Ausgrabungen aus der Römerzeit gefunden.

Archäologische Grabungen in Podersdorf

Jiu Jitsu-Europameisterin

WALLERN. Lisa Fuhrmann vom JJC „Vila Vita Pannonia“ Wallern holte sich ihren ersten U21-Europameistertitel.

Lisa Fuhrmann ist U21-Europameisterin