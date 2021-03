Die Bezirksblätter Burgenland suchen anlässlich „100 Jahre Burgenland“ historische Fotos – und Sie können uns dabei helfen.

BURGENLAND. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihren Fotoalben und -archiven stöbern und uns maximal drei Bilder schicken – mit ein paar Zeilen, wann etwa und wo die Fotos aufgenommen worden sind, was genau zu sehen ist und eventuell, was sie persönlich mit diesem Foto verbindet.

Jedes Motiv ist willkommen

Bei den Fotomotiven gibt es keine Einschränkungen. Fotos von alten Gebäuden, Straßen und Dorfplätzen sind genauso willkommen wie von privaten und/oder öffentlichen Festen, besonderen Anlässen, Kultur- und Sportereignissen, Freizeitaktivitäten oder einfachen Alltagsszenen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter meinbezirk.at/bgld/altefotos.





Nähschule in Gols (Jahrgänge 1914 und 1915)

Die Mädchen konnten in den Wintermonaten diese Weiterbildung in Anspruch nehmen. Im Sommer wurden sie für die Arbeit in den Weingärten und auf den Feldern gebraucht.

Mädchen der Jahrgänge 1914 und 1915 aus Gols mit einer evangelischen Diakonisse in der Nähschule. Die 3. von rechts in der unteren Reihe ist die Großmutter (Elisabeth Beck geb. Kundinger) von Christine Riepl, die uns dieses Foto geschickt hat.

Foto: Christine Riepl

Ortsfeuerwehr Gols (ca. 1925)

Die Männer der Ortsfeuerwehr Gols auf dem Spritzenwagen. Der fünfte von rechts in der unteren Reihe ist Johann Weiss. der Großvater von Christine Riepl, die uns dieses Foto geschckt hat.

Foto: Christine Riepl

Schulklasse in Gols (1927)

Das Bild zeigt eine Klasse mit ihrem Lehrer, Matthias Kundinger, im Jahr 1927. Auf dem Bild sind nur die evangelischen Kinder, vor der Kirche, abgebildet, da es in Gols sowohl eine evangelische als auch eine katholische Schule gab.

Foto: Christine Riepl

Kellergasse in Jois (ca. 1930)

Kellergasse in Jois

Foto: Museum Jois

Jois, Hauptplatz (nach 1925)

Hauptplatz mit Bruckerhof

Foto: Museum Jois

Jois, Haydngasse (um 1930)

Gänse in der Haydngasse

Foto: Museum Jois

Jois, 1954

Straßenwalze vor dem Gemeindeamt

Foto: Museum Jois

Kinderfoto aus Neusiedl am See (ca. 1953)

Vera Weissmann mit ihren Geschwistern

Foto: Vera Weissmann

Priminz in Andau (1956)

Im Jahre 1956 feierte der gebürtige Andauer Matthias Sattler seine Priminz in Andau. Das ganze Dorf feierte mit ihm. Später wurde Matthias Sattler Pfarrer in Wallern. Dazu schreibt Gabriele Unger: „Ich (Gabriele Unger, geb. Nakovitz, geb. 1961 in Andau) zog nach meiner Heirat nach Wallern. Im Jahre 1982 und 1985 spendete M. Sattler meinen Kindern die Hl. Taufe, später auch die Hl. Erstkommunion. Auch beruflich kreuzten sich unsere Wege. M. Sattler unterrichtete Religion in der VS Wallern. Ich bin noch als Lehrerin in der VS Wallern tätig.“

Im Jahre 1956 feierte der gebürtige Andauer Matthias Sattler seine Priminz in Andau.

Foto: Gabriele Unger

Köchinnen in Andau

Die Verwandten und Bekannten Frauen aus Andau bereiteten die Speisen für die Priminz zu. Auch die Großmutter von Gabriele Unger, die uns dieses Foto geschickt hat Großmutter gehörte zu den Köchinnen (hintere Reihe, Mitte).

Foto: Gabriele Unger

Kleinbahn in Neusiedl am See

Die Kleinbahn zum Seebad vom Hotel Leiner am Bahnhof am See. Der Großvater von Vera Weissmann, die uns dieses Foto geschickt hat, war der Zugführer.

Foto: Vera Weissmann

Ziegelofenfabrik in Neusiedl am See

Die Ziegelofenfabrik in Neusiedl am See, wo – Johann Weissmann – der Großvater von Vera Weissmann, Maschinist war.

Foto: Vera Weissmann

Gänsestopfen in Wallern (1967)

Matthias Michlits schickte uns dieses historische Foto. Zu sehen ist seine Großmutter beim Gänsestopfen. „Sie war bis ins hohe Alter die Köchin im Haus. Ich bin mit ihr aufgewachsen“, erzählt Matthias Michlits.

Die Großmutter (geb. 16.2.1879, gest. 26.7.1971) von Matthias Michlits sitzt und stopft die Gans.

Foto: Matthias Michlits

Christhaus in Andau

Früher leisteten sich alleinstehende Frauen keinen Christbaum zu Weihnachten, sondern ein Christhaus. Dieser Holzrahmen in Form eines Hauses wurde jedes Jahr weihnachtlich geschmückt. „Als Kind durfte ich mit meiner Großmutter (wir nannten sie „Omam“, geb. 1911) ihre Freundinnen (Koller-Basl, Thüringer-Basl) besuchen und die Christhäuser besichtigen“, berichtet Gabriele Unger, die uns dieses Foto geschickt hat.

Weihnachtlich geschmücktes „Christhaus“

Foto: Gabriele Unger

Weinlese in Frauenkirchen (1953)

Auf dem Foto sind drei Generationen der Familie Ruttrich zu sehen, die einer der ersten Flaschenabfüller in Frauenkirchen waren und in ganz Österreich Weinverkaufstellen betrieben.

Familie Franz Ruttrich bei der Weinlese in Frauenkirchen am „Schweizerried“ im Jahre 1953

Foto: Dominik Martin Sailer

„Pantherkeller“ in Podersdorf (um 1955)…

…danach die legendäre „Puszta-Tenne“

„Pantherkeller – Fam. Roiss“: Hinten Ing. Josef Roiss mit Gattin Christine – Vorne Tochter Inge mit einer Mitarbeiterin

Foto: Dominik Martin Sailer

Weinlese in Mönchhof (ca. 1935)

Weinlese mit meinem Vater, Onkeln, Tante und Schwester von Julius Kuhm

Foto: Julius Kuhm

Feuerwehr und Musikkapelle Mönchhof(1932)

Feuerwehr und Musikkapelle Mönchhof

Foto: Julius Kuhm

Brandkatastrophe in Illmitz (1994)

In der Silvesternacht 1994 ist die Pußtascheune vollkommen abgebrannt.

Foto: Franz Mürner

Weinlese in Mönchhof (ca. 1948)

Weinlese mit Speckbraten

Foto: Julius Kuhm

Gols, Neue Gasse, 1938

Das Foto anbei wurde im Juli 1938 in Gols aufgenommen. Zu sehen ist die Milchgenossenschaft, neue Gasse.

Foto: Familie Wrba

Bahnhof St. Andrä am Zicksee 1989

Foto vom Bahnhof St. Andrä am Zicksee, fotografiert am Samstag, 10. Juni 1989 (Originalbilder sind Diapositive). In der Zwischenzeit wurde der Bahnhof gründlich umgebaut und renoviert.

Foto: Stephan Müller

Neusiedl: Ansicht Dreifaltigkeitssäule

Neusiedl: Ansicht Dreifaltigkeitssäule

Foto: Stadtarchiv Neusiedl am See

Neusiedl: Ansicht Am Anger

Neusiedl: Ansicht Am Anger

Foto: Stadtarchiv Neusiedl am See

Neusiedl: Ansicht Hauptplatz

Neusiedl: Ansicht Hauptplatz

Foto: Stadtarchiv Neusiedl am See

Josef Haydn Gasse in Jois



Die Josef Haydn Gasse in Jois im Jahr 1955

Foto: Museum Jois

Neusiedl am See im Jahr 1968