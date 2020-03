Die Corona-Verordnung der Bundesregierung legt das öffentliche Veranstaltungsleben im Bezirk Neusiedl am See lahm.

BEZIRK NEUSIEDL/SEE. Das Theater in Mönchhof ist im März bereits abgesagt, auch das Theaterstück in Weiden am See findet im März nicht statt. Von Neusiedl am See kommt ebenfalls eine klare Ansage: "Wir wollen für unsere Bürger auf Nummer sicher gehen, weshalb bis auf weiteres sämtliche Veranstaltungen der Stadtgemeinde Neusiedl am See abgesagt werden! Wir bitten Sie öffentliche Einrichtungen wie z.B. das Rathaus nur in dringenden Fällen zu besuchen. Viele Anliegen können telefonisch bzw. per Mail erledigt werden", heißt es da in einem Facebook-Post.

Keine Veranstaltungen

Auch in Halbturn geht man auf Nummer sicher. "Im März wird es in der Veranstaltungshalle keine Veranstaltungen geben", heißt es aus dem Gemeindeamt. Das betrifft in diesem Fall das Kabarett "Supplierstunde" von Stefan Haider genauso wie den Ostermarkt, der nächste Woche stattfinden hätte sollen. Auch in Parndorf hat man bis auf weiteres alle Veranstaltungen gecancelt.

Late Night Shopping, Parndorf

Das Late Night Shopping in Parndorf, das am 19. März wohl wieder tausende Kaufwillige in den Bezirk gelockt hätte, ist ebenfalls für diesen Termin abgesagt.

Wasserball Weiden am See

Aufgrund der Verordnung der Bundesregierung wird auch der „Wasserball-Ball der Vereine“, der am 28. März hätte stattfinden sollen, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben! Ein Ersatztermin wird zeitgerecht bekannt gegeben. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Bird Experience 2020: Keine Ausstellung

Die Pannonian Bird Experience von 18. bis 26. April im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel wird heuer ohne die begleitende Ausstellermesse stattfinden. Die Messe war von 24. bis 26. April geplant. Das Rahmenprogramm soll aus jetziger Sicht – vorbehaltlich einzelner Änderungen – wie geplant stattfinden.

Autofrühling Neusiedl & Weiden

Auch der Autofrühling in Neusiedl am See und Weiden am See, der von 20. bis 22. März stattfinden sollte wird abgesagt. Die Aktionen in den Autohäusern wird es aber geben. "Wir werden natürlich für Kunden, die sich über neue Autos informieren wollen, offen haben", meint Erich Ermler vom Autohaus Ermler in Weiden am See. "Sonntag wird geschlossen sein, aber am Samstag haben wir sicher länger als bis 12.00 Uhr für unsere interessierten Kunden geöffnet."