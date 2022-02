Auf dem mehr als vier Hektar großen Gelände der ehemaligen Erbsenfabrik, umgangssprachlich „Erbse“ genannt, wird eine Volksschule für die Gemeinde Bruckneudorf gebaut.

BRUCKNEUDORF. Daneben entstehen auf dem Areal Wohnungen, Gewerbeflächen, ein Gastronomiebereich und verkehrsfreie Erholungszonen im Freien.

Eigene Volksschule für Bruckneudorf



Die unmittelbar an die Stadt Bruck an der Leitha angrenzende Gemeinde verfügt bisher über keine eigene Volksschule im Ort. Die Kinder gingen in Bruck an der Leitha, im Nachbarbundesland Niederösterreich, zur Schule. Mit der neuen Volksschule starten im Schuljahr 2022/23 erst einmal zwei Jahrgänge – eine erste und eine zweite Klasse. Den Eltern steht es frei, ihre Kinder bereits für das kommende Schuljahr an der Bruckneudorfer Schule anzumelden, oder sie an ihrer ehemaligen Schule alle Schuljahre absolvieren zu lassen.

"Identität von Bruckneudorf gestärkt"

Bei einer Begehung der Baustelle überzeugte sich Landesrätin Daniela Winkler gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Dreiszker und Volksschuldirektorin Edith Novak vom Baufortschritt.

„Mit diesem neuen Schulgebäude bekommen Kinder und Pädagog:innen in der Gemeinde optimale Voraussetzungen für einen modernen Schulunterricht im Burgenland. Der Bau ist eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Kinder, denn ein entsprechendes Maß an Bildung ist die Grundlage für ein zufriedenes und erfolgreiches Leben. Diese neue Schule bietet beste Voraussetzungen dafür. Durch das Entstehen der neuen Schule wird auch die Identität von Bruckneudorf gestärkt. Die Verantwortlichen beweisen mit diesem Projekt Weitblick und gehen schonend mit den vorhandenen Ressourcen um. Mit der Nutzung der ehemaligen Fabrik wird nämlich auch eine weitere Versiegelung von Bauland vermieden“, meinte Winkler.

Offene Lernräume

Laut Bürgermeister Dreiszker wurde das Konzept unter Einbeziehung von Pädagog:innen und Expert:innen erstellt:



„Die Schule entspricht modernen Lernsystemen. Wir haben in der Planung berücksichtigt, dass die Schule breite und offene Gänge für eine größtmögliche Lern- und Bewegungsfreiheit hat und diese Bereiche als erweiterte Klasse dienen. Mit der Fertigstellung haben wir zwölf Klassenzimmer, zwei Kreativräume und einen Turnsaal.“

Eröffnungsfeier am 27. August 2022



In diesem Bauvorhaben wird aus dem Bestand eines alten Gebäudes mit moderner Technik neuer Raum geschaffen, der den künftigen Nutzern entspricht. Mit dem Einsatz von umweltfreundlicher Energie aus Fernwärme und erneuerbaren Strom aus PV-Anlagen wurden auch ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt. Im ersten Bauabschnitt entstehen die Volks- und Musikschule sowie der Gastronomiebereich.

Die Beplanung des restlichen Areals wurde bereits vorgenommen, wobei eine Mischung von Wohnbebauung mit Gewerbeflächen im Mittelpunkt steht. Die Fertigstellung ist für Ende der ersten Jahreshälfte vorgesehen, die offizielle und feierliche Eröffnung soll am 27. August 2022 erfolgen – und damit der Schulstart 2022/23.