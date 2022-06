Mehrere Verletzte forderte ein Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag auf der A4 bei Weiden am See. Eine schwerverletzte Frau musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden.

BEZIRK NEUSIEDL AM SEE. Ein rumänischer Kleinbus mit acht Insassen fuhr kurz nach Mitternacht auf der A4 bei Weiden am See auf einen serbischen Kastenwagen mit Anhängergespann auf. Der Kleinbus kam am Pannenstreifen direkt an der Leitplanke zum Stillstand, wodurch sich die Rettung der Fahrzeuginsassen teilweise als schwierig gestaltete.

Für die Landung des Notarzthubschraubers musste die A4 vorübergehend gesperrt werden.

Insgesamt acht Verletzte

Eine schwerverletzte Insassin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die anderen sieben Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Neusiedl am See blieb der Lenker des Kastenwagens augenscheinlich unverletzt. Die ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten des Kleinbusses mussten gebunden werden.

Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte funktionierte – wie gewohnt – bestens.

Einsatzstatistik

Die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See stand mit fünf Fahrzeugen und zwanzig Mitgliedern im Einsatz. Des Weiteren vor Ort waren die Einsatzkräfte von zwei Polizeifahrzeugen, acht Fahrzeugen des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber.