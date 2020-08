Die Gemeinde Parndorf hat seine erste Bücherzelle für Leseratten & Co aufgestellt. Das geniale dabei: Es handelt sich um eine englische Telefonzelle im typischen Design.

PARNDORF. Dem Kulturausschuss von Parndorf wurde vor geraumer Zeit eine typisch britische, rote Telefonzelle angeboten. Schnell konnte vom Ausschuss ein geeigneter Verwendungszweck gefunden werden: eine Bücherzelle. In dieser werden der Parndorfer Bevölkerung Bücher zur freien Entnahme angeboten und können auch von dieser dort abgelegt werden.

Nach längerer Restaurierung der Telefonzelle war es endlich so weit. Die erste Parndorfer Bücherzelle wurde vor wenigen Tagen aufgestellt und auch schon mit Büchern befüllt. Die Bücherzelle steht auf der Hauptstraße neben der Zahnarztordination und nahe dem Gasthof Patzolt.

Unter dem Motto „Eintreten - Buch aussuchen - Daheim lesen“ steht dem künftigen Lesevergnügen in Parndorf nichts mehr im Weg.