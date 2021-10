Das Burgenland und seine 100-jährige Baugeschichte war Thema einer Fachtagung in Oberschützen, zu der das Bundesdenkmalamt und das Land Burgenland im Rahmen des Jubiläumsjahres geladen hatten.

NEUSIEDL. In Vorträgen und Diskussionen wurden verschiedene Teilaspekte rund um das Thema Bauen im Kontext der burgenländischen Historie seit den 1920er Jahren beleuchtet.

"Bildstöcke und Marterl restaurieren"

Von der Gründerzeit über die Nachkriegsarchitektur über den Brutalismus bis in die Gegenwart wurde der bauliche Bogen gespannt. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm war zum Podiumsgespräch mit Landesrat Heinrich Dorner und Christoph Bazil vom Bundesdenkmalamt sowie weiteren Vertretern des Denkmalschutzes geladen.

Der Baukulturabend widmete sich der Denkmalpflege im Burgenland im Speziellen. In Neusiedl am See finden sich denkmalgeschützte Bauten, die beispielhaft für den sensiblen Umgang mit der Erinnerungskultur in der Region sind.