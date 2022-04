Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ organisierte die E-MS Pamhagen eine Charité-Veranstaltung zugunsten Waisenkindern aus der Ukraine.

PAMHAGEN. Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse sorgten für Speis und Trank und arbeiteten schon frühmorgens in der Backstube, um die Kinder der Mittelschule und Volksschule zu verköstigen.

Frühstück für den guten Zweck

An diesem besonderen Tag konnte man kulinarische Köstlichkeiten wie Gemüsestanitzel mit Gebäck, Striezel und Eistee für einen guten Zweck erwerben. Um die Kids bei Laune zu halten, konnten sie an zahlreichen Stationen spannende Spiele durchführen. Alle Schülerinnen und Schüler hatten einen schönen Tag und halfen mit ihrer Spende in Not geratenen Kindern.

Die Veranstalter danken allen, die diese Aktion so tatkräftig unterstützten.