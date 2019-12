aus Neusiedl am See

Gols./ 23. Dezember 2019 - Der legendäre "Guisa Tomounimoakt", der längst über die Orts- und Bezirksgrenzen hinaus bekannt, berühmt und berüchtigt ist, ist für heuer wieder Geschichte.

Morgen kommt bereits das Christkind (und nicht der Weihnachtsmann von Coca-Cola) und Weihnachten bekommt hoffentlich wieder seinen ursprünglichen Sinn, nämlich die Geburt Christi in Bethlehem zu feiern. Jene Tradition, die wir Christen bereits über 2000 Jahre huldigen und dementsprechend begehen.

Den "Guisa Tomounimoakt", benannt nach dem hl. Thomas, daher auch "Thomasmarkt", gibt es bereits einige Hundert Jahre und somit kann man ihn also auch getrost als "Traditionell" bezeichnen.

Ein Bauernmarkt, der in früheren Jahrhunderten Mägden und Knechten nach ihrer Lohnauszahlung (die meist am Ende eines Erntejahres erfolgte) dazu diente, sich neue Sachen zu kaufen, ein erfolgreiches Jahr abzuschließen, eventuell sich neu zu orientieren oder auch nur um Freunde zu treffen. Ebenso auch für Bauern und Geschäftsleute ein geselliger Treffpunkt.

Dieser "traditionelle" Markt sorgt auch heuer wieder für Diskussionen und erhitzt so manche Gemüter. Warum?

Die Adventmeile, gleich hinter dem Kriegerdenkmal, ist so Manchem ein Dorn im Auge. Die Tomouni-Partymeile der Jugend!

Früher feierte ja nur die Golser Dorfjugend am Thomasmarkt, mittlerweile bereits der halbe Bezirk. Die jungen Menschen treffen sich schon mancherorts bereits um 3 Uhr oder 4 Uhr in der Früh und "glühen" vor, um rechtzeitig zum Start um 7 Uhr bereits ein Quantum zu erfüllen bzw. schon in Partylaune zu sein.

Ist so manchem Golser Wirten verständlicherweise ein Dorn im Auge, wenn die Leute auswärts trinken, in Gols in der Adventmeile weitersaufen und bei ihnen dann die Spuren (am WC oder im Lokal) hinterlassen und entweder so gut wie Nichts bzw. gar Nichts konsumieren. Da versteh ich dann den Unmut.

Klar auch, dass da dann sehr viele Betrunkene sind. Und es wird ja nicht nur vorgeglüht, es kommen ja auch viele betrunkene Erwachsene, die am Vorabend eine Weihnachtsfeier gehabt haben und gleich durchmachen. Was meiner Meinung nach sicher auch zur Entwicklung in der "Rauschmeile" beitrug und sich die Jugend zum Beispiel nahm.

Und bei vielen Betrunkenen kann es natürlich auch zu so manchem Cholateralschäden kommen, wenn sie etwas über den Durst trinken, dass liegt auf der Hand. Ich will das definitiv nicht verharmlosen aber da kann es eben vorkommen, dass Jemand am Rasen oder sonstwo hängenbleibt. Ist ganz sicher früher auch vorgekommen. Aber wenn mans daran festhängt, dürfte man überhaupt keine Veranstaltungen mehr machen. Weder ein Golser Volksfest noch ein Martiniloben. Ist das im Sinne einer Gemeinde, die vom Tourismus lebt? Ich denke nicht!

Weiters stört einige Menschen der viele Mist, der da in der Partymeile produziert wird, was ich wiederum nicht verstehe, da unsere fleißigen Gemeindearbeiter nicht nur die gesamten Straßen des Marktes säubern sondern ja auch die Adventmeile selbst. Wo liegt da das Problem? Bei Veranstaltungen entsteht eben Mist und es wird ja auch alles entsorgt.

Manch Anrainer hat natürlich auch ein Problem wenn Jemand an die Hausmauer uriniert, was ich auch vollkommen verstehe aber mehr wie WCs aufstellen, kann man da ja auch nicht wirklich machen. Vielleicht sind doch etwas zu wenig Toiletten für so viele Besucher, da könnt man natürlich ein paar mehr aufstellen.

Ich möchte noch anmerken, dass es bei den vielen Punsch- und Glühweinstandln ja auch um den guten Zweck geht und für diverse karikative Zwecke gesammelt wird. Sollte man das auch ausser Acht lassen?

Ich denk, zu Weihnachten gehören eben halt solche Standln. Ebenso wie die Adventfenster, wo sicher auch so mancheiner über seinen Durst trinken wird.

Was wär zBsp Wien ohne seine Weihnachtsmärkte, wovon unsere Golser Winzer auch durch Glühwein- und Punsch Lieferungen profitieren? Bestimmt weniger als halb so schön.

Und gegen 13 Uhr ist der ganze Spuk auf unserem Tomounimoakt dann meist eh vorbei und die Menschen teilen sich auf die Gasthäuser auf oder sie feiern wieder andernorts weiter.

Auch für die Marktständler, die unseren "traditionellen" Thomasmarkt auch als Markt des Jahres bezeichnen, wo sie am meisten Umsatz machen.

Daher meine persönliche Meinung: Tomounimoakt sui Tomounimoakt bleibn!! So wia a woa und wia a is.

Und über Verbesserungen oder irgendwelche Änderungen muss sich sowieso der Gemeinderat, unsere gewählten Volksvertreter, den Kopf zerbrechen.

In diesem Sinne, ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch

wünscht Euer

Regio(austro)naut

Werner M. Achs