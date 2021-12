Ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Podersdorf konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

PODERSDORF. Die Feuerwehr Podersdorf am See wurde am 25. Dezember um 07:08 Uhr zu einem Zimmerbrand alarmiert.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Foto: Feuerwehr Podersdorf

Löschversuche der Bewohner

Die Bewohner des Einfamilienhauses wurden durch den Heimrauchmelder auf den Brand aufmerksam und unternahmen erste Löschversuche.

Der Brand konnte in der Folge von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Weiters wurde das Zimmer auf Glutnester kontrolliert und mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht.

Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Podersdorf am See stand mit drei Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz