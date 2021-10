Das Land Burgenland und die Stadtgemeinde Neusiedl am See vergeben bis Jahresende einen Zuschuss zu den Heizkosten für alle Arten von Brennstoffen.



NEUSIEDL. Durch die erhöhten Preise für Heizmittel und Brennstoffe steigen auch die Aufwendungen für das Heizen von Wohnräumen, was insbesondere für einkommensschwache Haushalte zu finanziellen Problemen führen kann.

Einmalig 165 Euro

In der kommenden Heizperiode wird von der Landesregierung einmalig ein Betrag von 165,- Euro gewährt. All jene Bürger, die den Förderungsrichtlinien des Landes entsprechen, erhalten eine zusätzliche Zuwendung von Seiten der Stadtgemeinde.

Förderungen der Gemeinde je nach Personengruppe

Folgende Beiträge wurden für die Heizperiode 2021/22 beschlossen:

Einzelperson 80 Euro

Paare 100 Euro

130 Euro für Familien (2 Erwachsene und mindestens 1 Kind)

100 Euro für Alleinerzieherinnen mit Kind

Bis 30. Dezember beantragen

Die Anträge können bis 30. Dezember 2021 im Rathaus der Stadtgemeinde Neusiedl am See unter Vorlage eines Einkommensnachweises eingebracht werden.

Details zu den Richtlinien für den Heizkostenzuschusses auch unter https://www.burgenland.at/themen/soziales/heizkostenzuschuss/



„Besonders einkommensschwache Haushalte wissen oft nicht, wie sie einen ganzen Winter lang ihre Heizkosten aufbringen sollen. Mit dem Heizkostenzuschuss wird ihnen wirklich geholfen. Da die Preise für Brennstoffe gestiegen sind, war es mir wichtig auch die Förderung zu erhöhen. Deshalb habe ich in der vergangenen Gemeinderatssitzung höhere Beträge zur Abstimmung gebracht,“ erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm.