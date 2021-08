Jedes Kind soll schwimmen lernen – unter diesem Motto finden in zahlreichen Gemeinden des Burgenlandes Schwimmkurse statt.



GOLS. Auch Landesrätin Daniela Winkler bringt ihre Kinder zum Schwimmkurs in das Freibad nach Gols, wo sie unter professioneller Anleitung von Trainern der ASKÖ Burgenland Schwimmen lernen.

Neun zusätzliche Standorte

Beim Hopsi-Hopper-Schwimmkurs wird großer Wert auf spielerisches und kindgerechtes Lernen gelegt. Insgesamt sind 17 ASKÖ – Schwimmtrainer im Burgenland im Einsatz. In 24 Freibädern (Gols, Purbach, Frauenkirchen, Neudorf/Parndorf, Sigleß, Mattersburg, Schattendorf, Bad Tatzmannsdorf, Großpetersdorf, Bad Sauerbrunn, Pöttsching, Kaisersdorf, Oberwart, Siegendorf, Neutal, Kobersdorf, Lockenhaus, Wolfau, Loipersbach, Oberschützen, Oberpullendorf, Lafnitz, Jennersdorf, Neuhaus am Klausenbach) lernen über 1.400 Kinder schwimmen. In 236 Kleingruppen erlernen oder verbessern die Kinder die Schwimmtempi. Im Vergleich zum Vorjahr wurden neun neue Standorte organisiert, somit konnte die Anzahl der Gruppen auf 236 erhöht werden und somit können um ca. 500 Kinder mehr das Schwimmen erlernen.