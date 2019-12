Weihnachten ohne die Menschen, die man liebt,ist kein richtiges Weihnachten mehr.

Ich teile eine Kerze in liebevoller Erinnerung an all die Tollen Menschen,

die uns leider viel zu fr├╝h verlassen mussten.

Wir denken an euch und ich vermisse euch ÔŁĄ­čśö­čĹ╝­čÄä­čî╣

