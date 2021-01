Die JVP-Ortsgruppen Kittsee und Edelstal sammelten über Weihnachten mit der Aktion "Pakete für den guten Zweck" Spenden für den 11-jährigen Maxi aus Tadten.



TADTEN/KITTSEE/EDELSTAL. Die Pandemie ließ heuer kaum Adventmärkte und auch keine "Spenden-Punschstände" zu. Die JVP-Ortsgruppen Kittsee und Edelstal haben sich daher ein Alternativprojekt überlegt, um dennoch Spenden sammeln zu können. Bei der Aktion "Pakete für den guten Zweck" konnte in der Weihnachtszeit gegen einen Spendenbetrag ein Geschenkpakte mit regionalen Köstlichkeiten erworben werden. Der Reinerlös kam dem 11-jährigen Max aus Tadten zugute.

2.700 Euro übergeben

Max hat von Geburt an eine schwere Behinderung. Er kann nicht alleine stehen, gehen, sprechen und auch beim Essen und Trinken braucht er Unterstützung. Daher ist er auf spezielle Therapien und eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Als Weihnachtsgeschenk besuchten die beiden Obmänner der JVP Kittsee, Thomas Otrok und Edelstal, Maximilian Schmölzer Max und seine Familie um ihnen die gesammelten Spenden in Höhe von 2.700 Euro zu übergeben. "Wir waren sehr beeindruckt von diesem lebensfrohen Kind und seiner starken Familie, die trotz der vielen Herausforderungen ihre Zuversicht und ihren Mut beibehalten haben", so Schmölzer. "Diese Aktion hat gezeigt, dass jede Krise auch viele Chancen und neue Denkanstöße bereiten kann. Über Ortsgrenzen hinweg haben wir gezeigt, was mit vereinen Kräften möglich ist", fügt Otrok hinzu.