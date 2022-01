Das Land Burgenland hat seinen Regionalen Strukturplan Gesundheit 2025 (RSG-B 2025) präsentiert.

GOLS. Knapp 180 Millionen Euro sollen in die Gesundheitsversorgung der Burgenländerinnen und Burgenländer fließen – so viel wie nie zuvor.

Plan für nächste fünf Jahre

Im RSG-B 2025 einigen sich Land, Bund und Sozialversicherung unter der Leitung des Burgenländischen Gesundheitsfonds (BURGEF) in der so genannten Landeszielsteuerungskommission auf die Gesundheitsdienstleistungen in den Spitälern, auf die Zahl der Kassenarztstellen sowie auf deren Finanzierung für die nächsten fünf Jahre.

Krankenhaus Kittsee

Das KH Kittsee hat folgende Abteilungen: Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie einen Fachschwerpunkt Urologie.

Die KRAGES errichtet im Norden des Landes zusätzlich eine Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R) als Department der Internen Medizin ein, also eine spezielle Station mit 24 Betten plus vier ambulante Betreuungsplätze für die ältere Generation. Der AG/R-Betrieb am Standort Kittsee startet noch 2022, derzeit laufen die Baumaßnahmen.

Zukünftiger Standort in Gols

Die AG/R wird dann ab 2030 mit dem gesamten derzeitigen Kittseer Leistungsspektrum an den neuen Standort Gols übersiedeln, zentral gelegen und für alle im Bezirk in maximal 30 Minuten erreichbar. Am genauen Zielbild für Gols zusätzlich zur Basisversorgung des Bezirks arbeitet die KRAGES derzeit. Dabei werden sich das neue Spital mit dem von den Barmherzigen Brüdern betriebenen nordburgenländischen Schwerpunktkrankenhaus Eisenstadt abstimmen. In dieser Zielplanung wird beispielsweise festgelegt, welche zusätzlichen ambulanten Angebote am Standort etabliert werden sollen.

Kilian Brandstätter, Vizebürgermeister von Gols, bestätigte den mittlerweile Abschluss aller notwendigen umweltrechtlichen Prüfungen zum Standort in Gols. Diese würden aktuell seitens der Gemeinde vorbereitet und in den kommenden Wochen zur öffentlichen Einsicht für die Dauer von sechs Wochen aufgelegt.

Weiterhin fünf Spitäler im Land

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, verantwortliches Regierungsmitglied für Gesundheitspolitik, sagt dazu: „Der wichtigste Aspekt des RSG ist, dass wir seitens des Landes fünf burgenländische Spitalsstandorte garantieren. Das hat einen konkreten Mehrwert für die Bevölkerung. Wir können so flächendeckend wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in allen Bezirken sicherstellen. Über die Grundversorgung der Menschen hinaus legen wir im Burgenland verschiedene Spezialisierungen der Krankenhäuser fest – so wie wir es im 'Masterplan' vorgesehen haben. Die zwei Neubauprojekte in Oberwart und danach auch in Gols sind die sichtbarsten Zeichen für die burgenländische Investitionsoffensive in die Gesundheit.“

Kritik der Grünen

"Im gesamten Strukturplan der KRAGES wird ein möglicher Standort Gols nicht einmal erwähnt. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass es sich bei dieser Standortwahl für ein Krankenhaus im Bezirk Neusiedl am See um eine parteipolitische und nicht um eine gesundheitspolitische Entscheidung der SPÖ handelt", bringt es die Grüne Klubobfrau Regina Petrik auf den Punkt.

Der Landeshauptmann verweigere jegliche Auskunft, es werde eine persönliche Entscheidung zum Schaden der Natur und zum Schaden der Steuerzahlerinnen durchgeboxt, kritisiert Petrik.