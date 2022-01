Am Montagnachmittag stürzte ein Arbeiter von einem Windrad in Potzneusiedl in ca. 100 Meter Tiefe. Er erlag seinen Verletzungen.

POTZNEUSIEDL. Der Unfall geschah bei einem Windrad, dass die Firma Enercon im Auftrag der Energie Burgenland im Windpark Potzneusiedl errichtet. Ein Mann stürzte vom Windrad in ca. 100 Meter Tiefe. Er war so stark verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb, wie die Polizei den RegionalMedien Burgenland am Montagabend mitteilte.

Unfallursache noch nicht geklärt



Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht klar. "Die genauen Umstände werden aktuell noch ermittelt", heißt es von Seiten der Polizei.