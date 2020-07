aus Neusiedl am See

Ein junger Mann aus Ungarn war mit seinem Motorrad auf der Budapester Straße viel zu schnell unterwegs.

NICKELSDORF/ ZURNDORF. Im Zuge der Verkehrsüberwachung wurden am 21. Juli 2020 auf der Budapester Straße (B 10) zwischen Nickelsdorf und Zurndorf Lasermessungen durchgeführt. Dabei wurde ein ungarisches Motorrad, gelenkt von einem 25-jährigen Mann, aus Fahrtrichtung Nickelsdorf ankommend in Fahrtrichtung Zurndorf gemessen. Die durchgeführte Messung ergab eine Geschwindigkeit von 180 km/h (vor Abzug der Messtoleranz). An gegenständlicher Örtlichkeit ist eine Geschwindigkeit von 70 km/h erlaubt, welche durch ein Verkehrszeichen deutlich sichtbar kundgemacht ist. Anzeigeerstattung an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See erfolgte.